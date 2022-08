Japón busca reactivar el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes.

Japón enfrenta una gran crisis en el consumo de alcohol, y aunque pudiera parecer que es por la falta de autocontrol, es todo lo contrario.

El gobierno de Japón ha pedido a la población que participe en un concurso para encontrar maneras de promocionar el consumo de alcohol entre los jóvenes, ya que se enfrentan a un consumo prácticamente nulo de las bebidas en el país. Muchas personas ya predecían que esto podía suceder tarde o temprano, pero fue durante la pandemia que este fenómeno por fin se volvió algo real. Muchos pudieran pensar que solamente quieren que se consuma alcohol para llegar hasta un estado que no sea tan consciente, pero al contrario. Las razones son meramente económicas.

¿Apoco es tan grave? Según analistas, el consumo de alcohol por persona era de 100 litros al año durante el ’99. Ahora solamente es del 75. Se podría pensar “Vamos, son solamente 25 litros”, pero si vemos en perspectiva de un país, pudiera llegar ser muchísimo más. Ahora, no solamente es eso, sino que no hay ninguna retribución para los distribuidores ni para los agentes tributarios. No falta la persona abusada que quiera aprovechar esto y lucirse con sus ideas tan creativas para conseguir un poco de fiesta y de algunas “cubas cabareteras”. Japón y sus autoridades ya aclararon este punto, haciendo un gran hincapié en que solamente pueden participar personas oriundas de las lejanas tierras de su país.

Además, como pudiera suponerse, Japón quiere que las personas puedan buscar la manera de promover el consumo de bebidas alcohólicas no solamente en los locales de la ciudad y en los hogares. Quieren modernizar todo y también llegar hasta el metaverso. La única condición que impuso el gobierno y las autoridades japonesas es que siempre se haga consciencia y se recuerde que todo debe ser con moderación.