Jason Momoa ¿despedido de Aquaman por defender a Amber Heard?

La polémica se ha vuelto a instalar y para esta oportunidad hay que expresar un hecho que sorprende ya que un actor dio una acusación realmente seria que merece ser analizada. Hablamos de Jason Momoa que habría sido despedido de Aquaman por defender a Amber Heard.

La información proviene de The Hollywood Reporter, un portal que está muy al día en lo que se refiere a noticias provenientes del jet-set de Estados Unidos. En esta oportunidad se dice que el intérprete no regresará a una nueva entrega de Aquaman debido a una serie de desacuerdos que tuvo con los directivos de la película DC. Ahora bueno, hay que explicar el trasfondo de esta situación.

¿Por qué Jason Momoa habría sido despedido de Aquaman?

Todo indica que luego que se había decidido el final de la aventura de Amber Heard en la saga irrumpió su colega para defenderla. Tanto el como James Wan, director de la película, lograron evitar que el estudio eliminara las escenas de Amber Heard en la segunda entrega, aunque los minutos en pantalla de la actriz se reducieron de forma considerable.

El hecho que Momoa y Wan hayan sido leales a la ex de Johnny Depp tuvo su precio debido a que esto terminó siendo una pérdida para la productora debido a que la imagen de Heard no es la mejor y el público, de manera inevitable, no muestra mucha simpatía por su figura. Esto se traduce en que las expectativas no eran las mejores. Ante esto optaron por hacer algo al respecto y claramente decretaron el final de Heard dentro de esta saga.

Y la otra acción implementada por parte de la compañía fue el no contar más con Jason Momoa, algo que se explica porque el intérprete no respetaba las reglas del estudio para con esta situación. Hay que ver cuál es la reacción de los fans pero desde ya podemos pensar que va a haber polémica porque se trata de un actor tanto popular como respetado. Habrá mucha tela para cortar con el caso.