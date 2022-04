Javi Márquez responde a sus rivales: “Su vida no es igual a la mía”.

Si hay un ejemplo de superación en las tierras y playas de Exatlón: All Star, es Javi Márquez, mejor conocido como Big Papi.

¡Javi Márquez es el vencedor del Exatlón Knockout System!

Y es que el atleta abrió su corazón ante nuestras cámaras para hablar de su infancia, la cual aseguró fue muy complicada, por lo cual se atreve a asegurar que sus compañeros y rivales no han tenido una vida como él.

“Cuando yo llegué aquí a Exatlón, aquí siempre escucho historias, de mis compañeros y de mis rivales y me he dado cuenta que su vida no es igual a la mía. Mi vida de pequeño fue muy difícil, mis padres fueron buenos con nosotros, desgraciadamente los recursos hacían falta. Mi papá siempre quiso que fuéramos deportistas porque en la colonia que vivíamos no era nada buena”, dijo.

“Yo me juntaba en el barrio, mi mamá nunca me dejaba. Después nos metieron al futbol, cuando mis papás no tenían para pagar, ellos hablaban con el profe para que me dejara seguir. Ahora lo que tengo es por mí, por la gente de allá afuera que me apoya, mi esposa, mis papás, mi hermano y mis amigos. Si yo me pongo en el espejo, yo lo primero que me diría sería que soy el mejor, tú eres el mejor, tú haz luchado contra todo, cuando no tenías trabajo, lo buscaste y lo lograste”, agregó.

Y finalizó: “Cuando me decían no vas a llegar, les callé la boca a todos, porque soy el mejor”.

