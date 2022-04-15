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FOTOS | ¡Aristeo Cázares aceptó que Koke es mejor que él!

Durante Venga la Alegría, Aristeo Cázares, el último eliminado de Exatlón All Star, ¡aceptó que Koke es mejor que él! Te contamos.

Por: TV Azteca

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