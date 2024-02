Javier Alatorre habla sobre los 30 años de “Hechos”

La tarde de este jueves 22 de febrero el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Javier Alatorre, quien nos platicó en exclusiva sobre lo feliz que está por los primeros 30 años de “Hechos”, el mejor noticiario de México.

¿Qué es lo que le falta hacer a Javier Alatorre? Esto respondió [VIDEO] ¡En exclusiva! Javier Alatorre nos visitó esta tarde en el foro de Ventaneando y nos confesó qué sigue para él, qué es lo que le falta por hacer.

¿Qué dijo Javier Alatorre? Javier Alatorre se mostró feliz y contento de estar en el foro y le agradeció a nuestro equipo por la oportunidad. "Me desconozco… es que sí cuesta trabajo".

Te puede interesar: ¿Luis Miguel podría perder la voz? Yuri le da algunas recomendaciones

“Es una bendición, realmente es una bendición, es increíble y realmente no te das cuenta... Es una bendición el tener este oficio, esta posibilidad de comunicarse con la gente y de compartir tantas historias y tantas cosas”.

“Se queda en los noticieros un poquito lo malo, sobre todo ahora que tenemos un país tan revuelto y tan castigado. Hoy estaba revisando la lista de las ciudades más violentas del mundo y de diez siete son mexicanas”, declaró.

También te puede interesar: José Manuel Figueroa asegura que Alicia Machado lo mandó a amenazar

“Tenemos un país muy castigado, no es justo, pero tenemos cosas muy bonitas que a veces no les abrimos mucho espacio, por eso no me pierdo Ventaneando porque sigues viendo que la gente baila, que la gente canta”, añadió.

¿Cuál fue la reflexión de Javier Alatorre tras los festejos?

Al preguntarle a Javier Alatorre cuál fue su reflexión como persona y no como periodista, dijo que “fue tan intenso que no me esperé… Creo que caí rendido porque estaba como acatarrado desde que se acercaba la celebración”.

Te puede interesar: Para cumplir su sueño de ser actriz, la abuela de Michelle Vieth se mudó

Sobre qué más le falta por hacer, Javier Alattore señaló que “te llena tanto el hacer este programa lo mejor posible, el estarlo cambiando porque en realidad hay una diferencia enorme, lo único que queda es la esencia de hacer las cosas con honestidad, pero la transición del noticiero es un trabajo de todos los días”.

“Ese es un reto enorme porque hay muchas amenazas a la libertad, desde personajes de la vida política o hasta malosos o hasta de nosotros mismo en ocasiones que no queremos aceptar una situación o una realidad y al verla en la televisión hay resistencia a pensar en eso”, sentenció.