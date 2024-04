¿Jawy Méndez se burló de Sandra Itzel? Esto fue lo que dijo

Este domingo 21 de abril, en el sexto programa de MasterChef Celebrity 2024, nuestra querida Sandra Itzel salió del programa. Tras semanas llenas de emoción, alegría e incluso lágrimas, la actriz abandonó el reality y fue el lunes siguiente a su salida, que en el podcast de “De Lo Que Uno Se Entera” le confesó a Olga Mariana que Jawy Méndez ya no era más su amigo.

"Me mostró otra cara", Sandra habla de Jawy [VIDEO] Lu decidió que no le daría el tótem a ninguno de sus compañeros y mejor lo conservaría como un souvenir de Survivor, pues “nadie lo merecía”.

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre Jawy Méndez?

A través de los 6 programas, Sandra Itzel fue transparente y demostró ser una persona que siente mucho, sus emociones siempre estuvieron a flor de piel. También pudo darnos a conocer que lo más importante para ella es su familia, pues en cada uno de los retos asociaba a la mujer que le enseñó a cocinar: su abuelita. Y aunque ella está orgullosa de su familia y el amor que les profesa, se molestó cuando Jawy Méndez trató de tomarlo como broma en el programa 5 de MasterChef.

¡Psssst! Puedes encontrar el programa 5 de MasterChef Celebrity 2024 aquí

Como mencioné, fue ayer lunes, tras su salida de MasterChef Celebrity, que Sandra Itzel asistió al podcast de Azteca UNO llamado “De Lo Que Uno Se Entera”, donde Olga Mariana lanzó una pregunta algo truculenta...

¿Alguien te ha sorprendido de esas entrevistas? Que digas '¡hiíjole! A mí me dabas una cara y ahora que te estoy viendo, eres otra persona’?, ¿quién? Confiésalo ahora.

A lo que Sandra se rio y terminó confesando que su compañero de reality, Jawy Méndez, la sorprendió y no de una manera totalmente agradable.

Ese hombre empezó a trabajar y yo le dije ‘Jawy, tú eres muy bueno'; o sea, desde el primer momento siempre le dije ‘tú eres bueno’. Siempre le echaba porras y llegaba un punto donde yo le decía, a ver, tú ya estás a otro nivel, porque justo lo que hizo en el postre del episodio del domingo es de repostería muy avanzada.

Cuando fue mi eliminación, fue de los primeros en llamarme, en decirme que me admiraba mucho; entonces yo sentí como un apapacho al corazón y dije qué buena onda. Cuando veo las entrevistas, que no las vemos nunca, me dio mucha tristeza ver que hiciera un chiste de la abuela.

Sandra platica en el podcast con Olga Mariana, que no le pareció lindo de parte de Jawy Méndez, pues la cara que ella le mostró de frente fue la misma que le mostró por la espalda.

¡Así fue la despedida de Sandra Itzel de MasterChef Celebrity 2024!

¿Qué dijo Jawy de la abuelita de Sandra Itzel?

Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Jawy Méndez para que a Sandra le pareciera burla?

Como te dije, fue en el programa 5 de MasterChef Celebrity 2024, que el luchador de MMA tenía que preparar una salsa en el reto de eliminación e hizo el siguiente comentario:

Esta receta viene de mi abuela que falleció. Falleció haciendo esta receta justamente, y le faltaba una mano, entonces me recuerda mucho a ella.

¿Sandra Itzel le reclamó a Jawy Méndez?

Por su parte, Sandra no le ha dicho nada a Jawy Méndez, ni lo hará al menos por iniciativa propia, o eso fue lo que dio a entender en el podcast, pues mencionó que cuando ve que alguien no le da la misma cara de frente como de espaldas, prefiere no tenerlo de amigo, pero le daría gusto si llega a ganar el reality, y tú, ¿piensas que tomó una decisión correcta al sacarlo de su vida? ¡Te leo en redes sociales!