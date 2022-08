Jennette McCurdy rompe el silencio sobre su rivalidad con Ariana Grande.

¿Qué dijo Jenette McCurdy sobre su rivalidad con Ariana Grande?

En el libro “I’m Glad My Mom Died” la actriz compartió lo que fue su camino a la fama y los abusos que sufrió desde que era pequeña. En uno de esos relatos contó cómo fue trabajar con la intérprete de “Into You” y “Thank U, Next” durante la serie de “Sam & Cat”, la cual no duró mucho tiempo al aire y se dice que la razón fue porque sus protagonistas no se llevaban bien.