Hijo de Juan Gabriel salió libre luego de pagar una fianza de 2 mil dólares.

Joan Gabriel Aguilera fue arrestado luego de haber golpeado a un familiar.

Tal como adelantamos, Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo del fallecido Juan Gabriel y su ahora viuda Laura Salas, fue detenido el martes pasado por un incidente de violencia doméstica, en el que bajo el influjo de bebidas alcohólicas, golpeó a su hermano Jean Aguilera, así como a la novia de éste y empujó a su madre, quien es una persona de más de 65 años de edad.

Ventaneando tuvo acceso al reporte policíaco en el que se detallan los hechos ocurridos en la residencia de la familia en el condado de Broward.

Según el documento, Joan Gabriel llegó a la casa en estado de ebriedad y se enojó porque le pidieron que se fuera, iniciando un altercado verbal en la cocina que desató luego la agresión en contra de su hermano Jean, a quien golpeó unas quince veces en la cara.

Luego empujó a su cuñada tomándola del cuello y la golpeó en la cara cinco veces, también le arrojó una lámpara de vidrio del pasillo, tal como se lee en el reporte policíaco.

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Encuentran botellas de alcohol en la habitación de Joan Aguilera

Además, se asienta que en su habitación se encontraron botellas de cerveza y alcohol vacías; además el oficial que atendió el llamado de auxilio vio cuando Joan se escondía en el patio y para no ser detenido brincó la cerca hacia el patio de la casa vecina.

Así que lo detuvieron cuando volvió a la casa para intentar entrar de nuevo.

Una vez arrestado y llevado a la cárcel de Broward se le fincaron cargos por violencia doméstica y se le fijó una fianza de aproximadamente 2 mil dólares, 500 por las respectivas agresiones a su hermano y cuñada y mil por la infringida a su madre.

"Aquí a mis espaldas se encuentra la cárcel donde estuvo ingresado Joan Aguilera por un lapso de 24 horas. Él salió libre luego de haber pagado una fianza de 2 mil dólares por los tres cargos que tiene en su contra que son agresión y violencia doméstica por dos", confesó nuestro reportero desde el lugar de los hechos.

En la casa donde ocurrieron los hechos, nuestras cámaras lograron hablar con la novia de Jean Aguilera y esto fue lo que nos dijo.

Es una cosa de familia, por favor… yo soy la nuera. Todos estamos con salud, gracias

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