Zoraida Gómez habla de la recuperación de su hermano Eleazar.

Fue justo hace un año cuando la noticia de que Eleazar Gómez había golpeado brutalmente a su entonces pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, conmocionó al mundo del espectáculo, más aún cuando eso le provocó pasar 5 meses en prisión y aunque hoy goza de libertad condicional, el trabajo no lo ha favorecido del todo, aunque su hermana Zoraida Gómez así lo defendió.

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Estoy muy contenta, mi hermano ya está regresando a lo suyo, a lo que más le apasiona que es la música y toda la familia está apoyándolo muchísimo, todos sus amigos. Yo creo que con fe, con ganas, con disposición y con buena voluntad, salen bien las cosas, así que muy contenta

Bueno, tú sabes que la gente va a decir muchas cosas, pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar y ya los contratos llegarán en su momento. Ahorita él está trabajando

La joven aseguró que su hermano se encuentra muy bien, ya que está tomando sus terapias.

Sí, claro, está tomando sus terapias y todo, él está muy bien. La verdad que muy positivo, muy proactivo y eso es lo que a mí más me llena el corazón de alegría

Zoraida asegura que se tiene que levantar

Pues mira, yo siempre he dicho que los hechos valen más que mil palabras y él ahorita está trabajando, hay que apoyarlo. Hay veces que hay tempestades, nos caemos, pero hay que levantarnos y de eso se trata la vida, de aprender y de seguir avanzando. Llevamos 30 años de carrera artística, yo creo que eso también lo avala

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