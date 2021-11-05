Lupita D’Alessio se arrodilló ante sus hijos para ofrecerles disculpas.

Lupita D’Alessio se perdió la infancia de sus hijos.

Lupita D’Alessio abrió el baúl de los recuerdos para contar detalles de su tormentosa relación con Jorge Vargas. La Leona Dormida sostuvo una conversación exclusiva con nuestra querida Pati Chapoy, donde recordó cuando se alejó de su expareja y sus hijos.

Yo empecé a sentir que me denigraba. Entre más éxito y convocatoria de trabajo, más me pisoteaba. Mis hijos Jorge y Ernesto estaban muy chiquitos, entonces él me dio a escoger y yo dije: ‘Me voy con mi música’

La intérprete de Mudanzas se arrepiente de abandonar a sus hijos a muy temprana edad.

“Fui muy valiente, pero después me arrepentí porque me perdí el crecimiento de mis hijos. Después Jorge y Ernesto se volaron la barda para irse a mi casa de Polanco. Imagínate que dejas a tus hijos de cuatro años y te llegan de catorce…”, expresó la mexicana a este programa.

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Lupita D’Alessio recuerda con dolor la reconciliación con sus hijos

Lupita, quien se prepara para cantar sus grandes éxitos en la Arena CDMX el próximo sábado 6 de noviembre, recuerda el reencuentro con sus hijos en exclusiva con Ventaneando.

“Empezó una historia conflictiva, oscura y complicada. Al final, siempre fuimos muy unidos, ellos nunca me dejaron y ahí estuvieron con la mamá. Pasé momentos muy difíciles”, expresó.

La artista de 67 años hizo hasta lo imposible para llevar una relación sana con sus primogénitos Ernesto, Jorge y César.

Yo me arrodillé con mis hijos y les pedí perdón; lo necesitaba

Lupita D’Alessio confesó que la Leona Dormida por fin despertó.

Ya no está dormida, la leona está bien despierta

En otros temas, la cantante se prepara para su concierto del próximo sábado, donde también se grabará un DVD inédito tras su regreso a los escenarios.

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