¿Por qué Héctor “N” continúa en prisión? Su abogado lo revela.

El abogado de Héctor Parra detalla la estrategia de defensa del actor.

José Luis Guerrero, abogado de Héctor “N”, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del reciente comunicado de prensa que lanzaron los abogados de Ginny Hoffman.

El experto en leyes confirmó que seguirá luchando por la libertad del actor de telenovelas.

Esto es un paso que se da dentro de un proceso, pero no determina la responsabilidad de Héctor y eso tiene que quedar muy claro

Seguimos dentro de una fase de investigación complementaria. Lo que ahora resolvió la sala superior fue el recurso de apelación que nosotros habíamos promovido desde el mes de junio en contra del auto de vinculación a proceso y de la medida cautelar que tiene a Héctor al interior del penal

El abogado de Héctor “N” confirma que no bajará su ánimo por ningún motivo.

Ante la réplica de una resolución judicial como la que ahora vivimos, no nos queda más que seguir sin bajar el ánimo y combatiendo esta injusticia

Seguimos en la fase de investigación, sigue el proceso y tenemos hasta el 13 de diciembre para seguir aportando datos. Estamos encontrando un fallo adverso en esta apelación y vamos a ir a poner nuestros agravios ante el juez de distrito

José Luis Guerrero presentará un amparo el próximo martes y esperará una resolución en los meses de diciembre y enero.

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Daniela Parra afirma que su hermana Alexa es manipulada por Ginny Hoffman

Daniela Parra, hija de Héctor “N", también se comunicó a nuestro programa Ventaneando para hablar del proceso legal de su papá.

Como siempre lo he dicho, son sus patadas de ahogado y ya no saben qué hacer. Si esto les favorece, obviamente lo iban a hacer porque no tienen nada más qué hacer o qué decir

Era de esperarse esa respuesta, pero voy a decir toda mi vida que mi papá es inocente y esto que le están haciendo es una injusticia. Mi papá no merece estar ahí y vamos a seguir adelante

La joven de 24 años asegura que su hermana es víctima de su propia madre Ginny Hoffman.

Alexa no es víctima de mi papá, sino de la manipulación de su mamá. Ellas lo hicieron público, entonces que se atengan a las consecuencias

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