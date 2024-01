Jodie Foster visitó México para hablar de su nueva cinta

La ganadora del Oscar, Jodie Foster, está en la Ciudad de México para presentar su más reciente proyecto titulado “True Detective” (Tierra nocturna), en donde interpreta a una detective encargada de investigar la desaparición de seis hombres que operan una estación de investigación ártica, en Alaska.

¿Qué dijo Jodie Foster? A su paso por la alfombra azul, la actriz, de 61 años de edad, declaró a los medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, que está feliz de volver a México.

“Me encanta venir, me encanta la comida, la gente. Estuve apenas en el Festival de Cine de Morelia y la pasé increíble, pude vivir el Día de Muertos en Pátzcuaro y me encanta estar aquí, ya quiero regresar”, declaró la famosa actriz.

¿Qué dijo Jodie Foster sobre Issa López?

Pero hay una razón poderosa por la cual Jodie Foster visitó nuestro país, pues la mexicana Issa López es la directora de su proyecto, con quien, por cierto logró una conexión inusual.

“Creo que todos estamos enamorados de todos, es algo que se dio primero del respeto, 100% del respeto. (Issa) Es una gran artista, una gran pensadora, es una gran líder, es increíblemente honesta, sé que te va a decir cosas que no te van a gustar, lo cual aprecio y creo que nuestros estilos se fusionaron increíblemente”, recalcó.

¿Qué opina Issa López de Jodie?

Issa López también se desvivió en halagos para su ahora gran amiga. “Es un gozo, es un privilegio y lo convirtió en un placer diario. Después de trabajar con ella es difícil trabajar con gente que tiene egos, porque para ella la labor más importante es el proyecto y es como yo trabajo también, entonces todo alineado”.

¿A Jodie Foster no le gusta trabajar con las nuevas generaciones?

Por último, Jodie Foster negó que recientemente haya calificado el desempeño actoral de las nuevas generaciones como poco profesional, como algunos medios aseguraron. “Mis hijos se enojaron conmigo cuando leyeron y no es tan literal. Me gusta trabajar con las nuevas generaciones, especialmente en el mundo creativo donde tienen perspectivas diferentes, ahora tienen una libertad que antes no teníamos… Es un mundo distinto, no olvidemos que ellos están creciendo en un mundo con calentamiento global y en un mundo donde se confronta a las generaciones mayores que antes no se preocupaban por ellos y por eso tienen una visión distinta del mundo a la nuestra”.

