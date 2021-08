Johnny Depp acusa boicot en su contra por parte de Hollywood.

Johnny Depp atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida personal y profesional a propósito del enfrentamiento legal con su ex Amber Heard.

El actor estadounidense abrió su corazón para el medio The Sunday Times, donde habló de las pocas oportunidades laborales que se le presentaron tras ser acusado de abuso.

“Pero ¿por qué ocurre? ¿por el boicot de Hollywood hacia mí? ¿Un hombre, un actor que ha estado en los últimos años en una situación desagradable y desordenada? Todo lo que he pasado en los últimos años de mi vida ha sido muy absurdo”, expresó.

Y es que, Johnny Depp, encarnó a Eugene Smith en la película El fotógrafo de Minamata, producción que no tuvo el éxito esperado. El artista atribuye las bajas ventas en taquilla a un supuesto boicot por parte de Hollywood.

“Algunas películas tocan a la gente, pero todo lo que está ocurriendo alrededor mío afecta a los casos que se ven en ‘Minamata’ y a las personas que experimentan cosas similares alrededor del mundo”, expresó el artista sobre el reciente filme de Andrew Levitas.

Te puede interesar: César Costa protagoniza los memes tras lucir impecable a los 80 años.

Johnny Depp agradece el cariño y apoyo de sus fanáticos

Johnny Depp todavía no acaba con el enfrentamiento legal con su ex Amber Heard, por lo que su panorama en el mundo cinematográfico es incierto.

Sin embargo, el estadounidense agradeció el apoyo incondicional por parte de sus fanáticos, quienes apoyan y compran boletos para ver sus películas.

“Siempre han sido mis empleadores. De hecho, todos son nuestros empleadores. Compran los boletos de cine y mercancía. Fueron ellos quienes hicieron ricos a todos esos estudios, pero todos se olvidaron de eso hace mucho tiempo. Yo ciertamente no lo he hecho”, expresó para The Sunday Times.

Fue en el mismo portal británico, donde Johnny Depp invitó a sus admiradores a tener paciencia y a creer en su inocencia.

“Estoy orgulloso de toda esta gente, por lo que están tratando de decir allá afuera, que es la verdad. Todos los fanáticos se han quedado conmigo en este viaje lleno de obstáculos y es por ellos por quien lucho”, concluyó el artista.

También te puede interesar: ¿Danna Paola tiene una rivalidad con Belinda? La cantante responde.