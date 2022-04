Así demostró Johnny Depp que fue víctima de violencia de Amber Heard.

El actor Johnny Depp continúa su juicio contra Amber Heard, su exesposa. A lo largo de estas jornadas se ha ido demostrando que el histrión ha sido víctima de violencia y que no era la persona atacante como manifestó en su momento la estrella de Hollywood.

La batalla en tribunales comenzó el pasado 9 de abril y va a extenderse por otras 4 semanas pero, a pesar que falta para que haya un veredicto final, se está demostrando que la versión de Johnny Depp es fehaciente y que el actor estuvo lejos de ser la parte atacante y tóxica de la relación, como lo dio a conocer la protagonista de Aquaman.

¿Cómo está demostrando Johnny Depp su inocencia?

En una de las últimas jornadas del juicio, el icónico intérprete de la icónica saga de películas Piratas del Caribe expuso una serie de audios en donde su ex le pide que no la deje luego que él expresara que ya no quería continuar con ella.

A la presentación de esa grabación le siguió la negativa de la mujer a que Depp se marche como también expresaba que si el pretendía irse que le diera el anillo de matrimonio, cosa que el actor hizo de inmediato pues argumentaba estar muy cansado de la situación que atravesaba.

Luego de esto Johnny Depp destacó que recurrió el humor ante situaciones difíciles de su matrimonio como en una ocasión donde dijo que el se había cortado un dedo cuando en realidad no había sido así la situación. Después destacó que su ex mujer fue violenta en varias ocasiones y que, así y todo, pretendió preservarla en ciertos momentos pero que nada de ello terminó siendo productivo para la relación.

