Kate Moss testificó en el juicio de Johnny Depp: ¿A quién apoyó?

Kate Moss se enlazó por medio de una videollamada desde Inglaterra hasta Estados Unidos para testificar en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, luego de que la actriz de Aquaman asegurara que el histrión aventó a la supermodelo por las escaleras.

La modelo negó que Johnny la arrojó de las escaleras, sino que ambos estaban en un viaje por Jamaica y ella cayó tras una fuerte tormenta.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, expresó.

Kate Moss aseguró haber tenido un romance con el actor de Piratas del Caribe del año 1994 a 1998, pero nunca hubó un empujón que la hizo caer de las escaleras.

“No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, dijo.

La declaración de la modelo duró apenas unos minutos, asegurando que fue su primera vez testificando en un juicio.

“Grité porque no sabía lo que me había pasado, tenía dolor, él vino corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, declaró.

Johnny Depp se defiende con contundente declaración

Johnny Depp aseguró esta misma mañana, que nunca agredió a Kate Moss, pues esa historia estuvo solo en la “mente” de Amber Heard.

“La señora Heard tomó esa historia y la convirtió en un incidente muy feo, todo en su mente. Nunca hubo un momento en el que empujara a Kate por ninguna escalera”, dijo

El histrión también confirmó la historia de Kate Moss, respecto a que cayó de las escaleras por un accidente en Jamaica.

“Miré y vi a Kate saliendo, había tres pequeñas escaleras de madera y se resbaló. Estaba físicamente adolorida, estaba herida, lloraba, así que corrí y la cogí para asegurarme de que estaba bien. Eso es todo, esa es toda la historia. Nunca había escuchado un rumor de eso antes que a la señora Heard”, declaró en el estrado este miércoles.

