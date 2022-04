Johnny Depp revela los maltratos que sufrió de Amber Heard.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dando de qué hablar luego de los testimonios vertidos por ambos actores, amigos y la terapeuta de la actriz. Este miércoles el actor que interpretara a Jack Sparrow en “Piratas del Caribe” volvió a subir al estrado para rendir su declaración contra su exesposa.

Johnny Depp volvió al estrado en el Tribunal de Circuido del Condado de Fairfax tras casi tres horas de haber dado testimonios el pasado martes, cuando describió principalmente su difícil infancia, su ascenso a la fama tras una breve carrera musical y los inicios de su relación con Amber Heard, a quien conoció durante la filmación de la cinta “The Rum Diary”.

Posteriormente la pareja contrajo nupcias en 2015 y ella solicitó el divorcio un año después. Sin embargo, este miércoles, Depp aseveró que las cosas entre ambos comenzaron a cambiar cuando sintió que “de repente estaba equivocado en todo” ante los ojos de su esposa.

El histrión señaló que Amber Heard lo insultaba, lo menospreciaba y reprendía. Posteriormente, los insultos se convirtieron en enormes e interminables discusiones de las que “no había forma de entrar o salir”, señaló el actor.

“Fue una especie de fuego racheado, una especie de desfile interminable de insultos”, declaró Depp. “La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada”, añadió.

Así mismo, Johnny Depp dijo que constantemente le decía lo equivocado que estaba él en varios aspectos de su vida, incluyendo como actor con 30 años de trayectoria. “No me permitía tener razón”, dijo. “No me permitía tener voz”.

El actor dijo que a menudo se producía violencia, ya fuera con una bofetada o un empujón de Heard o con ésta arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara.

Cabe recordar que Amber Heard ha acusado al actor de agredirla física y sexualmente en múltiples ocasiones; sin embargo, el actor no abordó estos temas durante su declaración, únicamente se limitó a descartarlas y asegurar que son acusaciones falsas y atroces.

¿Cómo inició el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

Cabe recordar que el juicio comenzó luego de que Johnny Depp demandara a Amber Heard por difamación luego de que ella escribiera en 2018 un artículo que fue publicado por el The Washington Post en el que se refirió a sí misma como una “figura pública que representaba el abuso doméstico”, aunque nunca mencionó al actor, sus abogados aseguraron que era una clara referencia a las acusaciones que la actriz hizo en 2016 cuando solicitó el divorcio y una orden de restricción.

El histrión dijo que las acusaciones y el artículo publicado contribuyeron a arruinar injustamente su reputación, pues esto le costó su papel en una de las franquicias más lucrativas del séptimo arte “Piratas del Caribe”, así como su participación en “Animales Fantásticos”.