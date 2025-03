Lupita D’Alessio continúa con su rehabilitación y anuncia cambios en sus conciertos

La salud de Lupita D’Alessio sigue dando de qué hablar. Y es que a pesar de que recientemente se reveló que la cantante ya se encontraba mucho mejor, ha salido un comunicado en el que se dio a conocer que dos de sus conciertos en “La Maraka”, serán reprogramados.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio?

Cabe recordar que el pasado martes 25 de marzo, en una entrevista con Ventaneando, Lupita D’Alessio nos puso en contexto sobre cuál es su estado de salud real. En este sentido, señaló que un virus le atacó los pulmones: “Ya mucho mejor, gracias a Dios. Fue un virus que me atacó mis pulmones y se inflamaron, como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi de 2,300 metros de altura, pues no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana en “La Maraka”, por lógica”, explicó la cantante.

Solo un equipo ganó el Sin Palabras de esta mañana... ¿Favorito o Pueblo? [VIDEO] El juego del Sin Palabras se pasó de divertido... esta mañana nuestros conductores se entregaron por completo para que su equipo ganara.

Afortunadamente, D’Alessio confesó que su condición médica no es grave, pero que sí debe cuidarse: “No es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, hay que llevar un tratamiento y ya no tengo 15 años tengo 71, entonces me voy a Cancún esta semana, yo sigo aquí en el hospital y me darán de alta jueves-viernes (27-28 de marzo)", confesó.

Anuncian cambios en los conciertos de Lupita D’Alessio

En este sentido, a través de un comunicado oficial, el centro de espectáculos “La Maraka” compartió información respecto a los conciertos de la intérprete de “Y Qué Tal Si Te Vas”, “Que Ganas De No Verte Nunca Más” y “De Parte De Quien”.

Te puede interesar: Ernesto D’Alessio comparte mensaje sobre la salud de Lupita D’Alessio

En dicho mensaje se detalló que los eventos programados para los días 28 y 28 de marzo en “La Maraka” fueron reprogramados de nueva cuenta: “Entendemos la molestia que esto puede ocasionar y les agradecemos profundamente su compresión. Los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas”, menciona el texto.

¿Cuáles serán las nuevas fechas para ver a Lupita D’Alessio en “La Maraka”?

Según la información compartida las nuevas fechas son las siguientes: