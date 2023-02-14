Jorge ‘El Diablo’ Becerril está ayudando en las labores de rescate en Turquía.

El lunes pasado Turquía y Siria vivieron uno de los sismos más devastadores de su historia, mismo que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 30 mil personas en ambas naciones. El movimiento telúrico de 7.8 de magnitud sorprendió a los habitantes durante la madrugada.

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A las pocas horas del terremoto, varios gobiernos se mostraron solidarios enviando ayuda humanitaria y rescatistas, siendo uno de los principales México, pues nuestro país tiene un gran experiencia en este tipo de tragedias y siempre muestra su apoyo.

A nivel internacional, los Topos Tlatelolco Azteca son reconocidos por su gran experiencia en tareas de rescate de alto nivel de complejidad, donde nuestro querido Jorge ‘El Diablo’ Becerril forma parte de ellos y está cooperando en las labores.

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¿Qué está haciendo Jorge ‘El Diablo’ Becerril? Dentro de toda la trayectoria que ha tenido que hacer nuestro compañero para llegar a la zona cero en Turquía, Jorge ‘El Diablo’ Becerril nos ha informado de todos y cada uno de los movimientos que ha hecho para poder llegar a la zona afectada por el terremoto.

Hemos llegado ya con los Topos hasta este importante Aeropuerto de Estambul en Turquía… están pasando la zona migración para entrar de forma legal al país, tenemos más de 20 horas de trayecto, es mucho tiempo el que hemos pasado en los aeropuertos

Jorge ‘El Diablo’ Becerril ha reportado la llegada de todos los equipos que ya se encuentran en Turquía y las condiciones en las que se encuentran los afectados.

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