Jorge Falcón revela si ya tiene listo su testamento: “No le tengo miedo a la muerte”

Jorge Falcón, un reconocido comediante mexicano, se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días gracias a la entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube. En esta, “Jo-Jo-Jorge” dejó claro que ya tiene firmada su voluntad anticipada, y dejó entrever detalles importantes respecto a su testamento. ¿Qué fue lo que dijo?

Jorge Falcón fue uno de los comediantes que le dio vida a lo que hoy se conoce como el stand-up gracias a la participación que tuvo en el programa “Humor es…los Comediantes”, así como a otros proyectos en los que participó. Por ende, es considerado uno de los mejores de su rubro, por lo que, pese a su edad, se mantiene activo tanto a nivel presencial como en las redes sociales.

¿Jorge Falcón ya tiene listo su testamento?

Vale mencionar que, con 71 años de edad, Jorge Falcón entiende que, más pronto que tarde, su voluntad de hacer shows en vivo quedará en el olvido. Por tal motivo, entiende que dejar todo controlado es una forma de velar por la tranquilidad de sus seres queridos, por lo que, además de firmar su voluntad anticipada, también ha dejado entrever detalles sobre su testamento.

En primera instancia, Jorge Falcón aseguró que su testamento lo tiene listo desde hace tres décadas e, incluso, mencionó que ya tiene planeado su funeral. De hecho, reveló que firmó su voluntad anticipada, un documento que le permite a quien lo firma morir de manera digna evitando, con ello, estar conectado a algún aparato en caso de que su cuerpo así lo requiera.

¿Le tiene miedo a la muerte?

Finalmente, Jorge Falcón mencionó que, más que a morir, tiene pánico de la forma en cómo llegará este momento: “No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea (...) Me estoy despidiendo poco a poco. Va a llegar el momento en que no pueda viajar, que mis piernas no funcionen”, explicó, esto en torno a su vida arriba del escenario.