José Dossetti rompe el silencio y habla sobre la agresión a su hermana Mónica.

Hace unos días les dimos a conocer que Mónica Dossetti, actriz en retiro debido a una esclerosis múltiple, fue violentada por su hermano José Dossetti, quien es productor, luego de que se difundiera un video en donde él la agrede física y verbalmente.

Las primeras declaraciones de José Dossetti. ¿Qué fue lo que dijo?

Posteriormente la Fiscalía de Morelos acudió al domicilio de la actriz ubicado en Tepoztlán, Morelos para realizar las averiguaciones correspondientes y en entrevista exclusiva para Ventaneando, el fiscal Uriel Carmona reveló que se entrevistó con la actriz y el resto de su familia, incluyendo a José Dossetti, quien relató que su “ingesta de medicamento lo alteró” y esto lo llevó a tener un acto violento con su hermana que se encuentra postrada en una silla de rudas debido a su condición.

El fiscal también señaló que se le practicarían exámenes toxicológicos a José Dosetti y se abrió una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos hace algunos meses y que se dieron a conocer recientemente.

Mónica Dossetti se niega a demandar a su hermano

Sin embargo, Mónica Dossetti se niega a tomar acciones legales en contra de su hermano José, pues no quiere perderlo al igual que a su hermano Charly.

“Está de la chin… pero pues es mi hermano y no se vale. Ya perdí uno y a este no quiero perderlo… no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”, suplicó la retirada actriz en Venga La Alegría.

Posteriormente la FGE de Morelos emitió un comunicado dando a conocer la determinación de separar a José Dossetti de su hermana, pese a la voluntad de la afectada. “El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la exactriz Mónica “N”, mimas que comprenden el retiro del domicilio de su hermano José “N” del lugar donde se presume fue violentada”.

¿Qué dijo José Dossetti? Luego de todo lo sucedido, José Dossetti ofreció sus primeras declaraciones a los micrófonos de Ventaneando tras la filtración del video donde aparece intentando estrangular a su hermana Mónica Dossetti.

A la salida de la audiencia en la que un juez de Morelos ratificó las medidas de protección para la actriz a la que no se le puede acercar durante un periodo de 60 días, le preguntaron los motivos por los que estranguló a su hermana y Dossetti respondió: “Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años y un día me rebasó, me rebasó un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”, dijo.

También señaló que él mismo desistió en estrangular a su hermana porque su intención fue “dar escarmientos, no matar a nadie, lo lamenté, esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá a golpes, algo así me sucedió. Es una única vez, fue hace dos meses y después de dos meses nos mantenemos solos ella y yo seguimos viviendo porque no hizo relevancia en mucha gente para venir a ayudar, a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda, estoy en terapia y estoy haciendo cosas”, finalizó.