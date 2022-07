La súplica que hace Mónica Dossetti tras agresión de su hermano.

El video de Mónica Dossetti a punto de ser estrangulada por su hermano ha causado indignación de miles de personas, quienes exigen protección y justicia para la actriz mexicana.

José Antonio Iturriaga dijo más del estado actual de Mónica Dosseti.

Sin embargo, Mónica se niega a tomar acciones legales en contra de su hermano José, pues no quiere perderlo al igual que a su hermano Charly.

“Está de la ching... pero pues es mi hermano y no se vale. Ya perdí uno y a este no quiero perderlo… no quiero que le hagan nada malo a mi hermano, a mi hermanito”, suplicó en nuestro programa Venga la Alegría.

Por su parte, el mejor amigo de Mónica llamado José Antonio Iturriaga, contó la historia de Charly a Ventaneando.

“Ella no quiere dañar a su hermano. Desgraciadamente, ella tenía un hermano que se llamaba Charly y lo mataron afuera de su casa. No quiere dañar a su hermano José Dossetti”, reveló al vespertino.

Iturriaga también expresó que Mónica vivía en malas condiciones, pues no la bañaban, casi no le daban de comer, la despojaron de su INE y no la llevaban a sus citas con el doctor.

Mónica Dossetti suplica que no le hagan daño a su hermano José

La Fiscalía General de Morelos ha informado que tomará medidas de protección para Mónica Dossetti, incluyendo vigilancia afuera de su casa para salvaguardarla.

Y es que, Mónica Dossetti se niega a abrir una carpeta de investigación en contra de su hermano, quien al parecer hace uso de sustancias tóxicas.

Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos, también confirmó a Ventaneando que Mónica no quiere tomar acciones legales tras la violencia en su hogar.

“Ella manifestó que quiere mucho a su hermano y que está contenta con los cuidados, pero nuestra obligación es investigar”, dijo al programa de Pati Chapoy.

