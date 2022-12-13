José Eduardo Derbez confirma que su papá está mejor tras su accidente.

José Eduardo Derbez confirmó en exclusiva para Ventaneando que su padre Eugenio Derbez se encuentra mejor, luego de que recientemente reapareció en una premier de cine en Los Ángeles, California, a casi tres meses de haber sufrido una caída que le provocó diversas fracturas en el hombro derecho.

“Ya, ya mueve más el brazo. Él decía que no lo iba a poder levantar mucho y le digo ‘pues ni vas a conciertos como para que lo estés levantando’, pero va bien, está contento”, aseguró el también hijo de Victoria Ruffo.

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José Eduardo también aprovechó nuestros micrófonos para agradecerle a los fans del actor y comediante por siempre estar al pendiente de él, así como a nuestro programa. “Es impactante como la gente ha estado al pendiente de él. Yo me voy a un lugar o a un restaurante y me preguntan cómo está”.

¿Cómo está Eugenio Derbez? El medio hermano de Aislinn y Vadhir declaró que su padre está muy contento y feliz, pero también reveló que Eugenio Derbez pasará las fiestas navideñas en México, por lo que tendrá que divivir su tiempo para estar con él y con su mamá. “Fíjate que, según yo, voy a ver unos días a mi papá, pero acá en México y otros a mi mamá” añadió el también actor.

¿Hasta cuándo dará función José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez se presenta actualmente en la obra de teatro “La Clase” donde comparte escena con Leonardo de Lozanne, Alejandro Nones y ‘La Burra’, en el Centro Cultural Manolo Fábregas de la colonia San Rafael de la CDMX. “Yo todavía doy funciones hasta el 23”, finalizó.

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José Eduardo no sabe ligar

Hace unos días, el actor reveló a nuestras cámaras que no es tan atrevido al momento de conquistar a una mujer: “No, fíjate que yo soy muy penoso, yo las relaciones que he tenido que aparte han sido muy largas, siempre ha sido o porque la persona se acerca o la chava da el primer paso”.

“Yo lo más que hago es no dejarla de ver, ya si ella logra voltear a ver pues ya se logra el contacto visual, ya así le haces ojitos de por favor acércate tú y ya si no se acerca agarras tus cositas y te vas, gracias por participar”, añadió.

