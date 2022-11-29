José Eduardo Derbez reveló que no es atrevido al momento de ligar.

José Eduardo Derbez habla por primera vez de la depresión que vivió su padre Eugenio Derbez tras el accidente tan fuerte que sufrió y que lo mantuvo fuera de circulación.

En exclusiva para Ventaneando, José Eduardo Derbez admitió que Eugenio se deprimió debido al accidente que sufrió mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

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“Estuvo bajoneado los primeros días, ahorita lo siento con mucha actitud, mucha energía y con muchas ganas de salir adelante. Fue nada más un mal golpe, unos malos días, malos meses que pues bueno, ya saldrá. No pasa nada y él va a poder levantar su brazo muchísimo”, declaró.

Cuando le preguntaron sobre el apoyo que Alessandra Rosaldo le ha dado a su padre, José Eduardo señaló que en las buenas y en las malas ha estado con Eugenio, tal como lo juró ante Dios cuando se casaron

¿José Eduardo no sabe ligar? En otros temas, el actor reveló no ser tan atrevido al momento de conquistar a una mujer: “No, fíjate que yo soy muy penoso, yo las relaciones que he tenido que aparte han sido muy largas, siempre ha sido o porque la persona se acerca o la chava da el primer paso”.

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“Yo lo más que hago es no dejarla de ver, ya si ella logra voltear a ver pues ya se logra el contacto visual, ya así le haces ojitos de por favor acércate tú y ya si no se acerca agarras tus cositas y te vas, gracias por participar”, añadió.

Por último, aseguró que el hecho de hacerlas reír es otra cosa y declaró que “comedia mata cartera y carita y lo que se te antoje”.

