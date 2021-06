Exhiben a José Eduardo Derbez por penoso episodio en noche de copas.

Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa "POR EQUIVOCACIÓN" 🤔



De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo.



Si no lo controlan, no lo consuman amigos.#AdemasDeBorrachoTranza @joseedu92