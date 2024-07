José Emilio Fernández declara que la relación con su padre no ha mejorado

José Emilio Fernández Levy revela que la relación con su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, no ha mejorado tras la guerra de declaraciones entre ambos, pues a pesar de que el domingo pasado 7 de julio fue su cumpleaños, solo recibió una felicitación de su progenitor.

¿Qué dijo José Emilio Fernández?

En charla exclusiva con Ventaneando , José Emilio Fernández declaró que “solo me puso Feliz Cumpleaños y se acabó, de ahí en fuera no he tenido ningún otro contacto, ninguna otra comunicación. No sé, tal vez en algún momento también se podrá tener relación, pero ahorita yo estoy enfocado en trabajar, en estudiar, en salir adelante y ya en el momento en que yo me sienta bien regreso para arreglarlo”.

¿Limará asperezas con Ana Bárbara? A propósito de temas familiares, José Emilio espera reconciliarse con Ana Bárbara, quien estuvo con él tras la muerte de su madre Mariana Levy, pero de la que está distanciado luego de que dijera que su pareja, Ángel Muñoz, maltrata a sus hijos.

Así fue como se enteró que ‘La Reina Grupera’ estuvo a punto de morir hace algunas semanas en el mar de Cancún. “Si yo hubiera estado en Cancún en ese momento yo sin pensarlo me hubiera aventado por ella, no, pero ya será cuestión de ella, cuestión mía de reflexionar, de pensar, de sentirnos bien”, recalcó.

¿Cómo es la relación con sus hermanas?

Al preguntarle cómo es la relación con sus hermanas, María y Paula, comentó: “Con Paula es increíble, es mi mejor amiga. Con mi hermana María es una relación cordial, parece más de amigos o de conocidos que de hermanos, pero cuando no haya dinero de por medio, yo sé que todo se va a poder arreglar”.

¿Qué ha pasado con le herencia de su madre, Mariana Levy?

Precisamente, sobre temas económicos, José Emilio Fernández reveló que la herencia de su madre, Mariana Levy, está a poco tiempo de repartirse.

“Solo falta vender la propiedad de Cuernavaca y ya, se acaba eso”, declaró y, sobre la herencia de Talina Fernández en la que él y sus hermanas están incluidos, comentó: “Solo estamos esperando vender todas las propiedades y se reparte el dinero y ya”.