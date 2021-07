José Joel asegura que Manuel José es narcisista y necesita psiquiatra.

José Joel respondió a la reciente polémica que enfrenta Brian Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José. El hermano de Marysol Sosa tuvo un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos, Venga La Alegría, donde confesó que la verdad por fin salió a la luz.

Manuel José asegura ser hijo biológico del fallecido José José

¡Manuel José está en México para honrar la memoria de José José con la interpretación de sus más grandes éxitos!

“Sabiendo el historial de esta gente, cómo se han dado a conocer, todo lo que han salido a decir, cómo se han querido colgar de algo que no les corresponde, todas las mentiras, los insultos, los amedrentamientos”, expresó el hijo del Príncipe de la Canción.

“Y sí, por supuesto que es bueno que sigan sabiendo, que esta gente nada tiene que ver con nosotros. Esta gente solo se ha sabido colgar, de mala manera, y al día de hoy se les está cayendo toda esta manera”, expresó el artista sobre su media hermana Sarita Sosa y el polémico Manuel José.

Te puede interesar:Manuel José podría ser demandado por falsificar acta de nacimiento.

José Joel también asegura que el imitador colombiano peca de narcisista.

“El narcisismo del gordo ya está impresionante de veras. Vive en una falsa realidad, ya es psiquiátrica la situación de este muchacho, ya es de psicólogo. Todo esto le está reventando en la cara, pues viene en razón directa de todo lo malo que ha venido haciendo, de todo lo malo que ha venido haciendo a la familia Sosa Noreña”, expresó.

Ante los resultados de las próximas pruebas de ADN de Manuel José, el hijo de Anel Noreña confesó su postura.

“Si el niño es de él, porque sabemos que es de él, la señora no tiene por qué mentir. Sin meter las manos, la tarea se sigue haciendo sola”, concluyó el próximo participante de MasterChef celebrity.

Manuel José está próximo a saber si es papá de un niño

Manuel José enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad por parte de su compatriota Adriana Arbeláez, quien acusa al cantante de no hacerse responsable de un hijo.

La semana pasada, el colombiano ofreció una conferencia de prensa, donde confirmó que los resultados de la prueba de ADN se darán a conocer el próximo 2 de agosto.

Además, el imitador colombiano confesó que no busca deslindarse de ningún hijo.

“Yo no pretendo con nada de esto, deslindarme de la posibilidad de que el niño sea mi hijo. Los resultados aún no se presentan; falta todavía para que se sepa. Así que en ningún momento, yo me he deslindado de esa posibilidad y de esa bendición. Si es mi hijo, va a ser un suceso muy bonito”, expresó en conferencia de prensa.

También te puede interesar: Manuel José podría ser demandado por falsificar acta de nacimiento.