José Manuel Figueroa le envió un mensaje a su hermana Juliana, quien pelea las regalías por las canciones de Joan Sebastian

A nueve años de la muerte de Joan Sebastian, la sucesión intestamentaria de sus bienes no ha podido concluirse debido a una demanda que su hija, Juliana Figueroa, presentó en Estados Unidos para obtener el control de las regalías de una parte de su catálogo musical que fue registrado en ese país, sacando de la jugada al resto de los herederos del cantante, entre ellos a José Manuel Figueroa , quien en exclusiva y frente a las cámaras de Ventaneando lanza una advertencia a su media hermana.

¿Cuál fue la amenaza que José Manuel Figueroa le lanzó a su media hermana?

José Manuel Figueroa dijo que “no es que quiera manejar, lo que pasa es que ella dice que es dueña universal del catálogo de Joan Sebastian en Estados Unidos. No necesariamente porque ella haya puesto su denuncia allá o esté peleando una situación de que es la dueña absoluta, universal del catálogo de Joan Sebastian, creo que debe ser pareja, debe de entender que también hay gente que tiene necesidad”.

“Hay gente que vive de las regalías de mi padre. Yo amo la música de mi padre, amo la obra y por supuesto que la voy a defender, pero no es que yo cobre el cheque”, acotó José Manuel Figueroa.

¿José Manuel Figueroa y su familia unificarán el catálogo musical de su padre? A propósito del tema, José Manuel Figueroa adelantó que él y su familia buscarán unificar el catálogo musical de Joan Sebastian.

“La verdad es que el catálogo musical (de mi padre) sí está disperso porque, obviamente, mi padre en situaciones complicadas vio la necesidad de dar al mejor postor. Aunque no fuera la mejor regalía, eran momentos de hambre o momentos de lucha de mi padre, entonces sí creo que, como herederos, tanto yo como toda la familia estamos de acuerdo en que debemos de juntar todo el catálogo”, agregó.

¿Por qué no estuvo en la misa del noveno aniversario luctuoso de Joan Sebastian?

José Manuel Figueroa también reveló por qué no estuvo presente en la misa que se ofreció en Juliantla el pasado 13 de julio para conmemorar el noveno aniversario luctuoso de su padre.

“Trabajé ese día, yo la verdad fui un día, estuve allí un día antes, no me gusta celebrar la muerte de Joan Sebastian, la muerte de mi padre. No me gusta hacer fiesta, creo que él fue un hombre de lucha, un hombre que siempre celebró la vida, un hombre que siempre estuvo puesto ante el toro bravo del cáncer y yo prefiero celebrarle su cumpleaños”, finalizó.