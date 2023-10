José Manuel Figueroa revela si es una persona agresiva tras escándalos con Alicia Machado

Con mucha más tranquilidad que la mostrada un día antes, cuando desfiló por la alfombra roja de los Premios de la Calle en Guadalajara, José Manuel Figueroa regresó este jueves a las Fiestas de Octubre.

Previo a su presentación en la que compartió escenario con Ramón Ayala, José Manuel Figueroa dejó helada a la prensa con una revelación acerca de cómo sobrevivió a su propio padre, Joan Sebastian, lo hizo al desestimar que es un hombre agresivo y hasta golpeador, tal como lo retrató recientemente Alicia Machado.

José Manuel Figueroa y todo el problema que tiene con Ana Bárbara

¿Qué dijo José Manuel Figueroa?

En rueda de prensa con los medios, entre ellos Ventaneando, José Manuel Figueroa dijo que “mucha gente confunde lo que es carácter con agresividad, pero es completamente diferente”.

“Acepto que tengo un carácter fuerte y un carácter que me ayudó a sobrevivir a Joan Sebastian. Las críticas de mi padre que a veces eran tajantes y odiosamente francas, crueles y a veces me decía las cosas, no creas que gritando, todo esto me lo decía en poesía que era más difícil y más duro para el corazón”, agregó el hijo del finado ‘Hijo del Pueblo’.

“Eso no tiene nada que ver con lo agresivo, como cualquier hombre que ha estado aquí, en alguna ocasión o en otra, por una razón o por otra pues se ha agarrado a chinga… como buen ranchero en mi caso”, aseveró.

