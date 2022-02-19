Captamos a José Manuel Figueroa saliendo de ‘El Torito’. ¿Qué sucedió?

En el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, donde son recluidas las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, fue donde captamos la tarde de este jueves saliendo por su propio pie a José Manuel Figueroa.

Aunque era evidente que había pasado todo el día en el lugar donde nuestro equipo montó guardia desde temprana hora, luego de ser avisados de su detención, el cantante negó a toda costa que hubiera sido arrestado.

El artista aseguró que fue a visitar a un amigo, pero, ¿todo el día? Esto respondió a Ventaneando.

Vine a visitar a un amigo nada más. Estuve con un amigo… todo bien, hermano. Vengo porque estaba aquí a una amistad

Eso es mentira, eso no es cierto, estás mintiendo, jamás. Yo manejé mi camioneta, llegué aquí y ningún abogado vino; estoy solo yo

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José Manuel Figueroa enfrenta a la prensa con fuerte mensaje

No obstante de lo dicho por José Manuel Figueroa, captamos a quienes creemos eran su abogado y a su chofer.

Además de que en plena entrevista, un oficial de policía le entregó un documento, que según Figueroa, se trataba del pago de una multa pendiente.

Eso es de una multa de un choque que pagué yo… nada qué ver. Yo salí a pagar esto para mi cuate a las 2 de la tarde… tú dijiste que desde la mañana estaba aquí

Intentamos hablar con las autoridades de este centro de sanciones, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La verdad no puedo darte esa información

Y aunque José Manuel insistía que nunca había sido detenido en este lugar, un testigo aseguró que su camioneta estaba ahí desde la mañana.

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