5 diseños de piñatas caseras de Frutillita, ideales para los cumpleaños de los niños

La piñata es uno de los elementos decorativos más importantes de las fiestas infantiles y que se destacan por ser fáciles de romper y porque se pueden decorar de varios estilos y formas diferentes, y que dependerá del gusto de cada niño. En este caso, te vamos a compartir cinco ideas de piñatas de la clásica serie Frutillita y que les gustará a todos.

Caminos de la Vida | Programa 30 Agosto 2026

No es necesario ser un experto en manualidades para poder hacer una buena piñata, ya que con un poco de paciencia, creatividad y sin gastar demasiado dinero, ya que con un par de materiales vamos a lograr resultados increíbles y que les gustará a todos.

Quién es Frutillita

Si todavía tienes que hacer un cumpleaños infantil y no encuentren ideas, puedes pensar en hacer una piñata de Frutillita. Para quienes no sepan, estamos hablando de una serie que se popularizó en los últimos años y que trata de una amiga que tiene sus aventuras y hacer una piñata no será nada complejo. Es por eso que su popularidad ha trascendido la pantalla y se ha convertido en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles, útiles escolares, especialmente para las niñas, es por eso que te compartiremos cómo pensar eneste adorno decorativo y quedar como un experto en manualidades.

En caso de que quieras hacer una piñata de Frutillita tiene que saber que necesitarás de algunos ingredientes como cartón grande, papel crepé de colores como rosa, fucsia, tijeras y silicona caliente. A continuación te dejamos cinco ideas para que tengas en mente para hacer una piñata de este personaje.

5 diseños de piñatas de Frutillita

Piñata de Frutillita en forma de número y con la imagen pegada

Piñata de Frutillita en su silueta completa

Piñata de una fresa y pegado la figura de Frutillita

Piñata de Frutillita en tu versión antigua

Piñata de Frutillita pero solo con la imagen de una fresa