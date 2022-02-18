Ángela Aguilar habla de la responsabilidad de cargar con su apellido.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Ángela Aguilar en exclusiva para Ventaneando, y recién llegada del aeropuerto, la joven cantante confesó cómo nació su pasión por la música.

Mi gusto por la música nació muy natural. Desde chiquita me gustaba mucho y me interesaba mucho saber modular mi voz. Empecé a crecer y empecé a darme cuenta de lo que significaba eso

Yo iba a los shows de mi papá, pero a los tres años pisé un escenario por primera vez en la gira de despedida de mi abuelo. Me acuerdo que uno de los shows fue en Los Ángeles, solo recuerdo que todo era un juego para mí

La hija de Pepe Aguilar reveló un gran secreto a las cámaras de Ventaneando.

Canté de todo, nunca lo he dicho... pero la primera canción que grabé fue una canción en inglés… fue una canción de Whitney Houston

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Ángela Aguilar prepara colaboración con una misteriosa cantante

Aunque no quiso revelar su nombre, Ángela Aguilar adelantó su colaboración con una mujer que admira mucho.

No lo puedo decir, pero es una mujer. Va a salir muy pronto. Es una mujer a la cual yo admiro mucho…

También compongo desde hace unos tres o cuatro años… tengo muchas canciones. No puedo decir cuántas, pero tengo muchas. Por primera vez en la vida, me están empezando a grabar otros artistas

Es bien sabido que la cantante mantiene una gran relación con su papá Pepe Aguilar, aunque las peleas padre e hija se hacen presentes algunas veces.

Nos peleamos de vez en cuando, no puedo mentir, pero lo más importante es que estamos muy presentes

Y sobre cargar con el peso del apellido Aguilar, esto comentó.

“Sí, definitivamente, pero lo tomo con mucho orgullo y respeto. El apellido no canta, y cuando yo me subo al escenario, estoy sola con mi mariachi. Tengo que cantar bien porque eso es lo que espera la gente”, concluyó.

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