Ángela Aguilar confirma gran amistad con ex de Christian Nodal.

En medio de un tumulto de fans y medios de comunicación, fue como Ángela Aguilar se abrió paso a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La prensa quería saber su opinión sobre la reciente ruptura de Belinda y Christian Nodal y el mensaje que recientemente le envió a María Fernanda Guzmán, expareja del cantante, aclarando que todo fue un malentendido, pues ella no tomó partido por nadie.

“¿Sabes qué? No hemos hablado, pero le mandó toda la vibra…”, expresó la hija de Pepe Aguilar sobre su amistad con Nodal.

Y sobre la amistad que mantiene con la ex del cantante sonorense, Ángela aclaró que no tiene nada en contra de Belinda.

Marifer y yo nos llevamos desde hace mucho tiempo, solo que era su cumpleaños. Yo le mandé mucho amor y besitos. Me cae muy bien

Ustedes me conocen y saben lo feminista que soy. No hay forma en que yo le tire odio a una mujer. Era su cumpleaños, se merecía celebrar y está muy bonita. Solo le puse que ‘estaba muy bonita’

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Ángela Aguilar manda mensaje a Christian Nodal

Múltiples figuras del espectáculo ya dieron su opinión sobre la ruptura de Belinda y Christian Nodal.

Por su parte, Ángela Aguilar aprovechó su encuentro con la prensa para dedicar un mensaje de fuerza al cantante sonorense, con quien grabó el tema Dime Cómo Quieres en el 2020.

Que le vaya muy bien en su carrera, le mando mucho amor y bendiciones a todo el mundo

Y sobre las personas que insultan a Belinda en las redes sociales, la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo comentó.

A mí se me hace gachísimo que la gente hable mal de las mujeres, creo que no lo deberían de hacer

Ángela se dijo agradecida por el momento de éxito que está viviendo, pues se encuentra preparando sus conciertos en la Arena Ciudad de México.

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