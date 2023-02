Un joven cachó a su mamá besándose con el mejor amigo de su papá.

Un joven estaba muy molesto con su mamá porque la encontró con el mejor amigo de su papá besándose. La relación era tan cercana que lo consideraba como un tío. El joven decidió contarle la situación a su padre y todos decidieron dejar sola a su madre. Ese joven estaba seguro de que su madre merecía ser castigada.

Un joven decía odiar a su madre porque la descubrió con el mejor amigo de padre. El joven dijo que no quería volver a verla y pensó que alguien debía castigar a su madre por todo lo que pasó. Todo sucedió cuando él salía de la escuela y terminó en el mismo lugar en el que su madre estaba con el mejor amigo de su padre. El joven tuvo que lidiar con las consecuencias emocionales que dejó el ver a su madre con otro hombre.

Javier le confesó a su hijo Ángel que sí tiene un hijo con otra mujer.

La madre de este muchacho estaba buscando el perdón de sus hijos y pensaba que ellos la estaban juzgando de una manera muy cruel por lo que pasó. Reveló que ella se enamoró del mejor amigo de su esposo y no fue solamente el momento. La relación tenía poco más de 6 meses y ella también descubrió que su esposo tenía varias mujeres. Solo se quedó a su lado por el bien de su familia. Incluso compartió que su esposo se volvió un poco agresivo con ella.

El padre del joven también estaba muy molesto y aseguró que no iba a perdonar a su amigo por meterse con su amigo. No quería dejarle el camino libre y quería que su mujer regresara con él, solamente porque él lo decía. Dijo que él fue débil cuando engañó a su esposa, pero a pesar de eso, dijo que la culpable y la malvada era su esposa por “revolcarse” con su amigo. También tuvo que confesar que sí tenía un hijo con otra mujer.

Mi mamá se metió con el mejor amigo de mi papá. | Programa 8 febrero 2023



El mejor amigo del padre dijo que no iba a permitir que manipulara a su esposa para regresar. También dijo que su esposo jamás cumplió la promesa de serle fiel y aceptó que las cosas no debieron ser así, a pesar de que los dos decían estar enamorados. Este hombre sí es soltero, pero no esperaron a que la esposa de su mejor amigo se separara de su esposo. Este hombre también aprovechó el momento para disculparse con el hijo de su mejor amigo por todo lo que pasó.

La suegra de esta mujer aseguraba que su esposa era una zorra y que aprovechaba el tiempo en que su hijo se encontraba trabajando para revolcarse con todos los que podía. No quería que sus nietos vivieran con una mujer pecaminosa. La suegra no bajaba de ser una cualquiera a su nuera, pero también dijo que sus hijos no querían hablar con ella desde que supieron todo lo que sucedió con el mejor amigo de su esposo.