Un chico estaba desesperado. Su suegra pensaba que era poca cosa.

Un joven contó el problema que lo afligía. Él tenía a su novia y eran felices saliendo juntos, pero la madre de ella descubrió que es cargador y que no terminó sus estudios. Ella se propuso separarlos a toda costa, y él solamente quería poder hablar con su novia.

Un joven tenía un gran problema. Su suegra no quería que estuviera con su novia porque pensaba que era poca cosa e incluso dijo que era un delincuente. Aunque él tuviera un trabajo humilde y no tuviera estudios, quería salir adelante y poder ser feliz a su lado. Lo que pesaba también en este caso es que su novia era menor de edad y él no.

La suegra tuvo oportunidad de encarar al novio. Ella relató el momento en que conoció al novio de su hija. Esta mujer conoció al novio de la nada y aseguraba que su hija podría arruinar su vida por estar al lado de un hombre que no tiene estudios y que tiene un trabajo muy pobre, además de que no podría ofrecerle nada bueno en el futuro.

Desaparecieron a mi novia. | Programa del 29 de diciembre del 2022

La madre del chico quiso defenderlo de su suegra. No quería permitir que ella siguiera humillándolo y haciéndolo menos por su trabajo y por su falta de estudios. Lo que ella desconocía era que la novia de su hijo era una chica menor de edad y que eso podría ocasionar problemas muy graves para él. Incluso podrían haber llegado a prisión el joven y su madre.

La novia del joven quería que su madre pudiera entender que los dos estaban enamorados y que solamente querían ser felices. Ella incluso amenazó con irse de su casa cuando cumpliera los 18 años para poder estar con él, aunque eso causara un gran conflicto entre ella y su madre. Además, dijo que su madre no sabía todo lo que estaba sintiendo.

La sorpresa para todos fue la llegada del padre del joven. Él sabía que su alcoholimso había ocasionado muchos problemas y quería pedirles perdón a su hijo y a su pareja. Pero su hijo reaccionó de una manera negativa al principio, porque le reclamó todo lo que vivió por su culpa.