Un joven embarazó a la novia y también a la amiga.

Un joven de 21 años embarazó a su novia y cuando estuvieron separados, también embarazó a su amiga. En medio de todo el caos y los reclamos, el joven afirmó que el hijo que su amiga espera no sea de él, ya que ella es de “la vida galante” y no ha sido con el único con el que ha tenido un acostón.

Su novia se enteró de todo y al enfrentarlo, ella no dudo de que él fuera el padre del bebé que la amiga está esperando. Su padre también entró a la discusión, acusando al joven de ser un cínico y un mentiroso. Lo extraño fue que exigió que él se hiciera cargo a la distancia, una vez nacido el bebé, no se podría acercar ni a él, ni a su hija. Esto por supuesto que no era su decisión, sino de su hija.

Mi hija se embarazó por andar de borracha. | Programa 9 noviembre 2022

¿Qué pasaba con la amiga? Ella tenía su propia discusión con su madre. La madre estaba sumamente decepcionada y muy molesta, porque de una noche de copas salió con un embarazo. Nuevamente, no era lo único que sucedió. La joven también afirmó que lo que ella haga con su cuerpo es su decisión, y más aún cuando se trata de continuar o interrumpir su embarazo. La madre confesó que al enterarse, la golpeó, para tratar de hacerla “entrar en razón”.

La madre aseguraba que esto era un pecado, y que aunque fuera por resultado de una borrachera, su hija debería tener a su bebé. El debate siguió entre las dos mujeres, hasta que llegaron a un punto y a un acuerdo.

Lo mismo sucedió con el joven y con su suegro. Él nunca negó que se haría cargo del bebé que está esperando su novia, y por un “tecnicismo”, tampoco le mintió ni la engañó, porque cuando se acostó con su amiga, estaba separado de su novia.