Una chica quería vengarse de todos los hombres por su pasado.

Una madre estaba muy preocupada porque su hija había decidido iniciar una campaña de venganza en contra de todos los hombres. Fue abusada de pequeña, y con todos sus novios ella ha sido una mujer muy abusiva. Su novio comprende todo lo que ha pasado y quería que ella pudiera estar bien.

Una madre estaba muy preocupada por su hija. Ella se sentía culpable porque de pequeña, su hija fue abusada sexualmente y su madre pensaba que era debido a que ella no había estado a su lado en ese momento. También pensaba que las cosas que estaba haciendo su hija no eran de acuerdo a su edad, porque ella había comenzado a tratar muy mal a todos los hombres que habían tenido una relación con ella.

La hija de esta mujer aseguraba que para todos era muy fácil juzgarla y a sus actos por no conocer todo el dolor que le había causado ser una víctima de abuso sexual desde pequeña. Ella dijo que no se iba a dejar de ningún hombre como lo había hecho su madre. También quería que su madre dejara de meterse en su vida y que el coraje que tenía en contra de ella era porque no hizo nada para meter a la cárcel al hombre que abusó de ella cuando era pequeña.

Mi hija busca venganza con los hombres. | Programa 6 de febrero 2023

La madre del novio de esta chica también estaba muy molesta. Ella quería que su hijo de alejara de esa chica porque era muy agresiva y no pensaba que él tenía que soportar los ataques y las humillaciones las que era sometido solamente “por los traumas” que ella tenía. Lo único que quería era que su hijo no tuviera ninguna consecuencia por una relación tormentosa.





El novio de esta chica sabía todo lo que le había pasado, y trataba de entenderla. Él dijo que la amaba muchísimo y que estaba dispuesto a esperarla a que se sintiera totalmente cómoda para estar juntos. También dijo que estaba cansado de que su madre se metiera en su relación y no lo dejara ser feliz con su novia.

La abuela de esta chica también dijo que estaba cansada de la actitud de su hija porque siempre la culpaba por todos sus errores. Incluso llegó a decir que el abuso de su nieta fue causado por su madre y por el hecho de andar de “libertina” con muchos hombres.