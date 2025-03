Joy Huerta se convierte en la primera mexicana en componer un musical en Broadway

Uno de los duetos más exitosos del momento en México es Jesse & Joy, quienes llevan varios conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; sin embargo, Joy Huerta acaba de cumplir un sueño en solitario, pues se convirtió en la primera mexicana en componer un musical en Broadway.

¿Para qué musical colaboró Joy Huerta?

Joy Huerta creó la música y letra de “Real Women Have Curves” (Las Mujeres Reales Tienen Curvas), al respecto se pronunció la cantante con un medio de comunicación: “¿Sabes que no doy crédito?, que habiendo tanto talento mexicano, ¿¡cómo puede ser que nunca antes habíamos estado aquí!? Eso me hace estar más emocionada, querer tirar la puerta para decir: ‘Si viene una, vienen un chin… detrás’”.

Te puede interesar: Jesse & Joy sufren terrible pérdida familiar: “Gracias por tanto”.

Programa 28 de marzo 2025 Parte 1 | ¡Moda divertida para primavera! [VIDEO] Además, aprendimos a preparar unas ricas mini hamburguesas de pollo al lado de El Chino en la cocina. ¡Anota cada detalle y prepara la receta en casa!

De igual forma, la cantante realizó un mini concierto frente al teatro para promocionar la obra que iniciará el 1 de abril y se estrenará oficialmente el 27 en el Earl Jones Theatre.

Por su parte, en entrevista con Billboard, Huerta expresó su sentir al sumergirse en el mundo del teatro, pues es algo nuevo para ella y en lo que nunca había trabajado. “Dije, ‘¡De una!’, cuando los productores me invitaron a participar. Vi la película de 2002 y me encantó la idea”.

“Es impactante ver cómo los problemas de los 80 siguen vigentes. Uno pensaría que en 2025 las cosas han cambiado, pero no es así. Espero que esta obra ayude a que la gente vea a los inmigrantes desde una nueva perspectiva, más humana y familiar”, agregó.

También te puede interesar: Jesse y Joy se enlazaron con VLA para contarnos de su nuevo sencillo.

¿Qué debes saber sobre el musical? “Real Women Have Curves” surgió como una obra de teatro escrita por Josefina López, se estrenó en el año 1990.

Diez años después se adaptó a la pantalla, en una cinta que se presentó en el Festival de Cine de Sundance. Más de tres décadas después llegará a Broadway como un musical, con el libreto de Lisa Loomer, junto a Nell Benjamin, la música y letras de Benjamin Vélez y Joy Huerta (de Jesse & Joy).