Juan Osorio explota contra Pablo Montero tras agresión a una reportera.

Juan Osorio le dio una fuerte lección a Pablo Montero. ¿Cómo lo hizo?

Juan Osorio rompe el silencio y lo hace a tráves de las cámaras de Ventaneando, reprobando por completo la pésima actitud de Pablo Montero al agredir a una de nuestras corresponsales en Saltillo, Coahuila, mientras le realizaba una entrevista.

“Yo creo que ustedes hacen su trabajo y esa es la verdad. Uno es el responsable de su imagen... si uno comparte su vida personal te tienes que responsabilizar. Yo lo lamento mucho”, dijo sobre el altercado del cantante y la reportera Italia Herrera.

El productor asegura que Pablo Montero tiene que asumir sus errores, más cuando sabe que es de “mecha corta”.

“Ustedes saben que yo a Pablo lo aprecio, lo quiero y lo he cuidado, pero no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto. No me pareció justificable... que asuma... esa es mi humilde opinión. Yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos”, declaró.

Juan Osorio explota contra Pablo Montero

Pablo Montero agredió a una reportera en Saltillo, quien a su vez ya interpuso una denuncia ante las autoridades al temer por su seguridad. Las críticas no se han hecho esperar hacia el cantante mexicano, incluyendo las de Juan Osorio quien ha compartido múltiples proyectos con él.

“Yo creo que hay que aprender a tener lecciones en la vida para corregir tus errores, pero a veces no es tan fácil”, declaró.

En otros temas, el productor descarta que Pablo está vetado de la televisora donde trabaja, pues señala que él mismo se ha vetado con sus acciones.

“Nosotros nos vetamos con nuestra actitud, comportamiento, falta de profesionalismo, no está vetado ni mucho menos, pero ahora quiero saber quién lo llama. Es uno el que provoca que le quiten el trabajo”, concluyó.

