Mamá de Octavio Ocaña está ofendida por lo sucedido en el lugar donde murió su hijo.

Para quien ha perdido un ser querido, no hay nada peor que alguien que profane su memoria o su recuerdo. Así de ofendidos se sienten los padres de Octavio Ocaña, con quienes destruyeron la capilla que se eligió en la carretera Chamapa-Lechería, que es el lugar en donde su hijo fue asesinado el 29 de octubre del año pasado y que ayer visitaron para atestiguar el desastre.

Te puede interesar: Juan Gabriel es demandando por presunto plagio: ¿Qué pasó?

Nuestras cámaras la acompañaron en exclusiva.

Pues nos encontramos aquí, en el lugar del accidente de mi hijo, Octavio Ocaña, hasta aquí fue donde él terminó. Octavio, es tabasqueño, cómo tal fue llevado a enterrar a su tierra, pues porque por orígenes, por todo. Entonces, Octavio, la gente no tiene dónde llevarle una flor, donde llevarle una cartita

El altar a Octavio Ocaña ha sido destruido por vándalos.

La madre de Octavio Ocaña, aseguró que para los fans ese es el lugar en donde pueden llevarle cosas para seguir recordando al actor en la CDMX.

Para la gente este es su cementerio de Octavio, aquí en CDMX, tristemente porque es un lugar muy feo, una carretera. Entonces, la gente pues viene muy feliz de la vida, se le han puesto muchas cosas, se le pusieron unas lámparas; incluso, vinieron, las arrancaron con una segueta, no sé con qué finalidad

Una placa, lo último que hicieron es llevarse toda la capilla con foto de él adentro porque tienen fotos adentro y con la cruz, ¿Con qué finalidad hacen eso a un muerto? Esa de arriba, ya le quitaron la puerta ¿Con qué finalidad? Ahí tiene foto adentro, pero digo esa no la han podido quitar no sé por qué, porque ha de ser más complicado, la de aquí fue más fácil para ellos

La señora aseguró que son los propios fans los que han pedido que se haga un altar de otro material y manda un mensaje a los vándalos.

También te puede interesar: El chef salvadoreño se ha convertido en el doble de Christian Nodal.