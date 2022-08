Natalia Subtil pide pensión por la vía legal a Sergio Mayer Mori.

Natalia Subtil le solicitó la pensión a Sergio Mayer Mori por su hija.

Mientras públicamente grita a los cuatro vientos y se dice defensor de los derechos de las mujeres, Sergio Mayer Bretón se pone en contra de Natalia Subtil, madre de su propia nieta.

Y es que, ella está solicitando por la vía legal una pensión para la niña, de la que económicamente no se hace cargo Sergio Mayer Mori.

Natalia señala abiertamente a Mayer de tener doble moral: “Yo creo que es un derecho de mi hija. Antes no luché por ello porque dejé entrever que a veces te sale y te nace porque es tu hija, pero llega un punto que no, entonces obviamente tuve que empezar por otro lado ”, declaró a la prensa.

Yo estuve abierta desde que mi hija nació en no demandar al papá y esperar su buena voluntad, pero nunca pasó

Natalia tacha de “incongruente” a Sergio Mayer por apoyar causas sociales y no estar al pendiente de su nieta.

“La incongruencia es del momento que tienes que luchar por tus derechos, y cuando yo empiezo a hacer todo, se voltea contra mí. Estoy esperando a que vea el derecho de mi hija porque es una mujer y el de su mamá, yo, porque hay millones de mamás en México pasando por la misma situación”, contó.

Natalia Subtil manda mensaje a Sergio Mayer Mori

Natalia responde si tiene miedo de perder la custodia de su hija, y reprocha que a diferencia de ella, Sergio Mayer Mori sí pueda realizarse profesionalmente, mientras que ella no.

“Yo creo que es un miedo que pasa de todos los papás que no están juntos, pero si pensamos bien, la niña se tiene que quedar con mamá aunque muchas veces tengo que rechazar muchas cosas que me encantaría hacer como él lo sigue haciendo, pero no lo culpo porque es su vida y su derecho. Al mismo tiempo tiene que estar pendiente de esa persona, pero no lo está", declaró.

Natalia Subtil acudió a la alfombra roja de Mentidrags en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, desde donde confirmó que su hija continúa conviviendo con su abuelo Sergio Mayer: “Siempre que se puede sí".

