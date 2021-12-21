Juan Pablo Medina reaparece para el cumpleaños de su novia. (FOTO)

Juan Pablo Medina reapareció en redes sociales tras sufrir la amputación de una de sus piernas en agosto de este mismo año. El actor de La Casa de Las Flores publicó una fotografía para celebrar el cumpleaños de su novia Paulina Dávila el pasado 18 de diciembre.

Juan Pablo Medina alcanzó gran popularidad con 'El Club de los Idealistas'.

“¡Muchas felicidades, chulita! Que rico poder pasar juntos este cumpleaños. Te amo”, escribió el actor sobre una foto que ganó miles de ‘Me Gusta’ y reacciones de varias figuras del espectáculo.

En la imagen se puede ver a Juan Pablo Medina sonriendo frente a un pastel y a Paulina Dávila a punto de soplar las velitas.

El productor Manolo Caro, Mariana Seoane Martha Cristiana, Gonzalo García Vivanco, Pascacio López, Eréndira Ibarra, Mauricio Ochmann y más actores felicitaron a la actriz en la caja de comentarios.

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Paulina Dávila reacciona a la felicitación de Juan Pablo Medina

La actriz colombiana celebró sus 33 años rodeada del cariño de Juan Pablo Medina, por lo que respondió a su felicitación con otro tierno mensaje en la caja de comentarios.

“¡Gracias por existir! Te amo Juan”, escribió Dávila debajo de la publicación que recibió en total 94 mil corazones rojos.

Juan Pablo Medina sufre amputación de una pierna

A mitad de este mismo año se dio a conocer que Juan Pablo Medina fue hospitalizado de emergencia debido a una trombosis; sin embargo meses después trascendió que su pierna derecha fue amputada para salvar su vida.

En su momento, la agencia de relaciones públicas del actor de la serie Soy Tu Fan pidió respeto para el complicado momento de Chespi, como lo conocen sus amigos.

Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud

Juan Pablo ya había hecho una aparición en las redes sociales en agosto de este mismo año, después de enterarse de su nominación a Mejor Actor en la edición número 63 de los Premios Ariel.

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