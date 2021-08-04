¿Quién es Juan Pablo Medina, actor que fue hospitalizado de emergencia?

La noticia de que Juan Pablo Medina fue hospitalizado por una trombosis corrió como agua en todas las redes sociales. A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que el artista está fuera de peligro, pero aún se desconocen más detalles de su estado de salud.

Juan Pablo Medina es uno de los actores más queridos de México

Juan Pablo Medina es un actor estadounidense de origen mexicano, quien inició su carrera a muy temprana edad. Egresó de la escuela de actuación CEFAC de nuestra televisora TV Azteca.

Participó en la telenovela Cuando seas mía en el año 2001; sin embargo, el éxito vendría después tras ser fichado con el papel de Iñaki en la serie Soy tu fan.

Soy tu fan reunió a reconocidas celebridades como Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Maya Zapata, Gonzalo García Vivanco y muchas más.

La serie, creada por Dolores Fonzi y Constanza Novick, colocó a Juan Pablo Medina en la mirada de todo el público mexicano.

En el 2018, Juan Pablo participó en otro de los proyectos más importantes de su carrera profesional. Se trata de La casa de las flores, serie producida por Manolo Caro, donde el actor dio vida a Diego Olvera.

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El cine también corre por las venas de Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina tiene experiencia en televisión, teatro y en el cine. En el 2020, participó en la película Se busca papá interpretando a Alberto y en El club de los idealistas encarnando a Aranas.

Cuenta con más de 30 películas, más de 20 proyectos en la pantalla chica y tres obras de teatro, convirtiéndose en uno de los histriones más queridos de México.

Juan Pablo Medina es un actor estadounidense de origen mexicano, quien actualmente cuenta con 659 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Es en la red social de fotos y videos, donde el histrión comparte momentos junto a su novia colombiana Paulina Dávila.

Chespi, como le dicen sus amigos, se divorció de Jimena Carranza en el 2016, pero actualmente su corazón está ocupado por su nueva novia originaria de Colombia.

Juan Pablo Medina tiene 43 años de edad, además se sabe que es hijo del médico Salvador Medina, con quien lleva una excelente relación familiar.

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