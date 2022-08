Juan Rivera arremete contra Salvador Zerboni tras comentarios sobre Jenni Rivera.

Salvador Zerboni está en medio de la polémica tras asegurar que Jenni Rivera fue víctima de un atentado y no de un accidente. Juan Rivera, hermano de la fallecida Mariposa de Barrio, tomó sus redes sociales para responder a las declaraciones del actor de televisión mexicano.

“Me comentaron que Zerboni había hablado algo del accidente de mi hermana... él aseguró que no fue un accidente sino que fue un atentado. A mí me molestó", dijo Juan en su cuenta de Instagram.

Según Juan, él no busca iniciar un enfrentamiento con Zerboni y solo quiere tener una plática para aclarar lo sucedido : “Yo no voy a pelear con el amigo, yo simplemente quiero hablar. Me comuniqué con el equipo de este individuo para ver cómo podíamos hablar, pero no me han dado respuesta”.

Juan Rivera defiende a su hermana Jenni Rivera

Juan Rivera también expresó que defenderá a su hermana Jenni y el legado que construyó a lo largo de los años.

"Él sabe que lo estoy buscando... ¿la cosa es pelear con el señor? No. ¿Me tiene que pedir perdón? No. Nada más quiero que los fanáticos y las personas que están alegando, vean que no tienen ningún fundamento y base para hacer el comentario que hizo”, dijo.

“Yo estoy dando la cara por mi hermana... si nadie más la da yo sí la seguiré dando aunque mi hermana no esté aquí. Ella tiene nombre, honor y respeto”, continuó.

Jenni Rivera, también conocida como La Diva de la Banda, falleció el pasado 9 de diciembre de 2012 tras haber terminado un concierto en la Arena Monterrey. La cantante se dirigía a la Ciudad de México para su participación en un reality show, pero ella y sus acompañantes perdieron la vida en un accidente aéreo.

