Juan Rivera asegura que nunca volvería a trabajar con su familia.

En exclusiva para Ventaneando, Juan Rivera rompe el silencio y asegura que luego de haber protagonizado un encontronazo con los hijos de su hermana Jenni Rivera, por el cambio de albacea testamentaria, así como con su hermano Lupillo Rivera, hoy el clima familiar ha mejorado pero fiel a su estilo advierte que no volvería a trabajar con ninguno de ellos, incluida Chiquis Rivera y el propio Lupillo.

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Creo que no, creo que es lo más sano, porque miren, soy demasiado exigente, hubo un tiempo en donde mi hermano había bajado bastante, agarré a Mario y le dije que había que empezar a chambear todos los días, buscarle cosas positivas, hay que borrar lo negativo. Lupe empezó a sonar y empezó a subir otra vez, fue cuando le ofrecieron lo de La Voz, todo ese rollo y pues, nosotros lo que queríamos hacer era evitar los escándalos, pero con nuestra familia es difícil

Chiquis tiene un equipo espectacular, la felicito por el equipo que tiene y en realidad ella es muy inteligente y no creo que ocupe la ayuda de nadie

Juan Rivera habló de la auditoría que pidieron los hijos de Jenni Rivera.

Y así reaccionó cuando le preguntamos sobre la polémica auditoría que precedió a la renuncia de Rossy Rivera como la albacea de la herencia de Jenni.

Ya todo bien, gracias a Dios, ya las cosas se tranquilizaron, creo que todos los seres humanos y más mi familia, somos sumamente explosivos, reaccionamos, a veces no pensamos y con el tiempo, con el silencio encuentras la enseñanza, ojalá se arregle de la mejor manera posible

Juan Rivera confirmó que sigue en pie el lanzamiento de una docena de temas inéditos que Cintas Acuario, la disquera de su padre, Don Pedro Rivera, tiene en su poder.

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