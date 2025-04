Julio Iglesias revela que sigue trabajando tras polémica sobre su estado de salud

En los últimos días, mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Julio Iglesias, quien estuvo en el centro de la polémica después de que el conductor Carlos Herrera asegurara que el cantante tenía severos problemas de movilidad debido a un osteoblastoma en la columna vertebral.

Así mismo, señaló que el posible retiro de los escenarios de Julio Iglesias se habría debido a dicho padecimiento; sin embargo, fue el propio cantante quien desmintió los rumores.

¿Cómo reaccionó Julio Iglesias?

Luego de los rumores que se generaron, Julio Iglesias reapareció para aclarar lo sucedido y envió un comunicado oficial a una revista española en donde desmintió todo.

El intérprete de temas como “Hey”, “Me Olvidé de Vivir”, “Con La Misma Piedra”, “Lo Mejor De Tu Vida” y “De Niña A Mujer”, entre muchas otras, reveló que sí le diagnosticaron un osteoblastoma benigno, pero hace más de 60 años y que afortunadamente fue tratado con éxito en 1963, por lo que no ha presentado ningún tipo de problema desde entonces.

¿Julio Iglesias sigue trabajando? Julio Iglesias también aprovechó la ocasión para revelar que se encuentra en plena forma, disfrutando de su vida en las Bahamas, junto a su esposa.

No obstante, reveló que se encuentra trabajando en nuevos proyectos, entre ellos una serie sobre su vida, misma que producirá una importante plataforma de streaming.

“Me han matado mil veces, me han retirado veinte mil, me han enfermado otras tantas... Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí”, publicó.

“Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”, añadió.

¿Le reclamó al conductor?

Lejos de reclamarle al conductor antes mencionado, Julio Iglesias le reiteró el cariño que los une y mencionó que “Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esta tumoración fui operado en 1963, un año y medio después ya estaba totalmente recuperado, estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge”.

¿Qué es el osteoblastoma?

Es un tumor benigno que produce tejido óseo y osteoide. Cabe señalar que no es canceroso y rara vez se propaga en el cuerpo; sin embargo, puede debilitar los huesos o afectar el movimiento de las articulaciones.