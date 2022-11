Julio Preciado pudo superar una faringitis. ¿Cómo fue que se contagió?

El pasado viernes, Julio Preciado se presentó con gran éxito en la Arena Ciudad de México, junto con la banda El Recodo. Previo a ello, el cantante reveló a Ventaneando los detalles de la faringuitis que lo obligó a cancelar una serie de presentaciones, pero escuche de dónde provino el contagio: nada más y nada menos que de Poncho Lizárraga.

“Poncho venía con un cuadro de bronquitis, no tan fuerte, pero sí traía secuelas. Estuvimos platicando como tres horas, precisamente de lo que venía. Se me olvidó que la bronquitis es viral y se transmite por la saliva, así que al otro día amanecí afectado de la garganta”, contó.

El cantante de banda contó que paró sus planes para recuperarse por completo: “Alcancé a inyectarme, saqué la chamba del viernes, me fui a Fresno para sacar la chamba. Me inyectaron antibiótico y desinflamatorio, pero el domingo no: el neumólogo me dijo que no hiciera planes. Como escarmiento me sirvió muchísimo”.

Julio Preciado prepara vacaciones con su familia

Por cierto que, más allá del trabajo, Julio quiere tomar sus primeras vacaciones decembrinas al lado de su familia, y lo hará en Europa en compañía de su doctor de cabecera Julio Ramos.

“Es un regalo que le quiero hacer a mi familia porque durante mucho tiempo yo nunca les regalé unas buenas vacaciones. Creo que es el momento de dárselas: vamos a ir a España y a Francia. Voy a cumplir pendientes que tengo en el Vaticano por el regalo de vida que me dio Dios. Me dio la vida para estar con ustedes más tiempo, para mí sería el sueño de toda mi vida”, expresó sobre el viaje que planea junto a su familia y su médico.

