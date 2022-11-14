La defensa de Pablo Lyle solicitó un nuevo juicio: ¿Cuándo sería?

Una vez más, Pablo Lyle tendrá que esperar para conocer la sentencia que purgará luego de haber sido declarado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

En una audiencia celebrada esta mañana en la corte criminal de Miami, a la que esta vez el actor mexicano sí asistió presencialmente, su defensa aprovechó para solicitar de manera formal un nuevo juicio, al considerar el primero lleno de irregularidades.

Por lo anterior, la jueza Marisa Tinkler Méndez fijó el próximo 28 de noviembre para dar una respuesta a dicha petición, antes de dar la sentencia esto dijo: "¿Alguien se encuentra en la corte por el asunto de Pablo Lyle? Se les informa que continuará el próximo 28 de noviembre".

Luego de escuchar lo anterior, Pablo se despidió con unbreve saludo de sus amigos y familiares que estuvieron en la corte, y fue su abogado quien actualizó el estatus del caso: "Vamos a ingresar la solicitud para un nuevo juicio, después de eso, exponerlo".

A su salida, su familia prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación, pues al parecer no pasa por el mejor momento.

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Pablo Lyle asistió presencialmente a la corte

Este lunes 14 de noviembre se daría a conocer la sentencia de Pablo Lyle; sin embargo, de nuevo fue pospuesta hasta el 28 de noviembre de 2022.

Los abogados del actor buscarían reducir la sentencia del sinaloense, pues en su momento, los demandantes buscaban darle 15 años de prisión tras el homicidio de Juan Ricardo Hernández.

Pablo Lyle llegó a la audiencia con un uniforme rojo, esperando a escuchar las palabras de la jueza Marisa Tinkler Méndez. Luego de esperar varias semanas por su sentencia, el actor tendrá que ser paciente una vez más antes de conocer la verdad.

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