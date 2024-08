Karely Ruiz asegura que construirá una escuela para su hija o se la llevará a otro país

El pasado fin de semana, Karely Ruiz , una de las creadoras de contenido más exitosas y controvertidas del momento, sorprendió a propios y extraños al anunciar su embarazo.

¿Qué publicó Karely Ruiz? En la imagen que compartió Karely Ruiz se le puede ver luciendo un impresionante vestido en color dorado, pero lo que llamó su atención fue su pancita de embarazo.





La publicación la acompañó la creadora de contenido con un emotivo mensaje que dice: “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”.

De igual manera, en sus historias de Instagram, Karely Ruiz les agradeció a las personas que “siempre estarán para mí”. “No saben lo que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos, los amo”. “Quería contarles esto desde hace un rato, porque se que siempre estarán para mí”, agregó la influencer regiomontana.

¿Es niño o niña el bebé de Karely Ruiz?

En la revelación de sexo del bebé de Karely Ruiz pudimos saber que la creadora de contenido tendrá una niña; sin embargo, esto generó una oleada de críticas que hicieron enojar a la influencer, quien explotó y así les respondió a sus haters.

“No se preocupen, le voy a mandar a hacer un colegio propio a mi hija con maestros particulares, así que despreocúpense por el bullying, o me la llevo a otro país. Ustedes cuiden a sus hijos ca...”, dijo la modelo de OnlyFans.

¿Qué dijo sobre el padre de su bebé?

Aunado a ello, Karely Ruiz aprovechó para aclarar los cuestionamientos sobre quién es el padre de su hija. No obstante, la modelo se limitó a revelar la identidad del sujeto.

“Obviamente ocupo se... para embarazarme, entonces no sean pen... ¿Quién es el papá? Un vato con p..., así de fácil”, dijo la polémica creadora de contenido regiomontana.