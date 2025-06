Plutarco Haza llama a Bárbara Torres “doble cara”. ¿Por qué?

En este programa se vivió un Reto de Campo en una universidad de gastronomía, donde estudiantes universitarios fueron los comensales de los platillos que presentó el equipo Rojo y el Azul. En esta ocasión, Bárbara Torres fue la capitana del equipo y lideró a: Leslie, Herly, Andrea y Plutarco; sin embargo, existieron algunos disgustos en la cocina. A continuación te damos los detalles.

Bárbara Torres le grita a su equipo en la cocina de MasterChef Celebrity Generaciones

Bárbara ha avanzado a lo largo de esta temporada de MasterChef Celebrity Generaciones subiendo de nivel en cada programa y está decidida a luchar para ganar su lugar en la final del programa. En el Reto de Campo, Bárbara puso todo su empeño para sobresalir, pero a algunos de sus compañeros no les gustó la técnica con la que trabaja debido a que en el tiempo de la preparación del platillo les gritó continuamente.

Cada petición que Bárbara hizo fue acompañada por gritos, los cuales no pararon en ningún momento y Plutarco comentó que a él no le gusta que le levanten la voz, pues prefiere trabajar en un ambiente tranquilo. El actor le pidió a la capitana del equipo que, por favor, no les gritara.

Andrea Noli también quedó con un mal sabor de boca, ya que tampoco le gustó que Bárbara tuviera dichos comportamientos en la cocina que ponían de nervios a todos.

Plutarco dice que Bárbara Torres es una “doble cara”

En el momento de la deliberación del equipo ganador del Reto de Camp, se declaró que el equipo Rojo había sido el victorioso. Bárbara fue la más emocionada con la noticia, corrió a abrazar a la chef Zahie y gritó:

“Gracias por gritarme”

Palabras que para Plutarco no fueron las mejores, debido a que es fiel en su idea de que no son buenos los gritos y aumentan la tensión en el momento de trabajar. Haza también quedó muy contento con el resultado; sin embargo, hizo un comentario para Bárbara:

“Ay Barbarita, creo que es Bárbara, dos caras”.

