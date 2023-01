Karely Ruiz impacta con revelación sobre el video de Babo.

En los últimos días, Eduardo Dávalos de Luna, Babo de Cartel de Santa, empezó el año arrasando en las redes sociales luego de la filtración de un video íntimo como resultado de su última canción Piensa en mí, y que sorprendió tanto a propios y extraños, que empezaron a compartir memes al respecto; incluso, algunos famosos hablaron al respecto, entre ellos, Karely Ruiz, quien dijo esto.

Babo, el vocalista de Cartel de Santa lanzó dos versiones de su videoclip Piensa en mí, uno en su canal oficial de YouTube y el segundo, con contenido explícito, para su cuenta de OnlyFans, sin embargo, alguien filtró este último a otras plataformas.

Esto causó que el video llegara a miles de personas y que, por lo tanto, se volviera tendencia en las redes sociales, principalmente, porque se hacía referencia a sus atributos físicos y sorprendía el ‘pearling’, lo que desató memes y chistes, no sólo en los internautas, sino también en Babo, que hasta respondió con una canción.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre el video de Babo?

Además de los seguidores, hubo personalidades que reaccionaron al video de Babo, entre ellos, destacó la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, quien confesó que se quedó sorprendida con el material explícito y aprovechó para contar que ella estuvo a punto de participar.

Después de ver el video de Piensa en mí, la modelo hizo un comentario en su cuenta verificada de Facebook donde comentó que había sido invitada.

“A mí me invitó a ese video”, no obstante, la influencer no reveló más información al respecto, y aunque se desconocen los motivos por los que rechazó la invitación, esta noticia sirvió para que sus seguidores se pronunciaron a favor de una colaboración entre ambos para la plataforma de contenido para adultos.

“Todos esperamos una colaboración tuya con él”. “Imagínate tú en el video con él, genial”. “Queremos colaboración con Babo”. “Tú y Mona colaboración con él”. “Has colaboración con Babo para que Yuya vea lo que se perdió”. “Todas las que vieron el video de Babo en estos momentos”. “Has colaboración con él en tu OnlyFans”, son algunos de los comentarios que se leían.